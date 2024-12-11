“Büyük Bir Felaket Yaşadık”

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin Adıyaman başta olmak üzere 11 ilde derin yaralar açtığını vurgulayan Başkan Tutdere, “Ülkemiz o gün 50 binden fazla can kaybı, 107 binin üzerinde yaralı ve 110 milyar dolarlık ekonomik zararla sarsıldı. Pek çok kentte enkaz altında kalan insanların çaresizliğine şahit olduk. Bu acı tablo, insanlık için dayanışmanın ne kadar kutsal olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.

Yerel Yönetimlerin Hayati Rolü

Afet zamanlarında dayanışmanın tek çözüm yolu olduğunun altını çizen Tutdere, kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında güçlendirilmiş işbirliğinin bu tür trajedilerin etkisini azaltmakta kritik rol oynadığını belirtti. Yerel yönetimlerin sıcak yemek, kıyafet yardımı, konteyner kentler ve barınma gibi temel ihtiyaçları karşıladığını hatırlatan Tutdere, “Bu dayanışmayı afet sonrası yeniden inşa dönemine de taşımalıyız. Sadece Türkiye’de değil, uluslararası çapta yerel yönetimler arasında deneyim aktarımının yanı sıra sahada ortak müdahale kapasitesinin de artırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Tutdere, toplantının benzer felaketlere karşı somut projeler üretme, teknolojik altyapıyı geliştirme ve deneyim paylaşımı için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayarak, “Felaketleri önlemek, etkilerini azaltmak ve kriz dönemlerini daha iyi yönetmek için güçlü işbirliklerine ihtiyacımız var” diye konuştu.

Kaynak : PHA