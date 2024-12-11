Türkeş, Türkiye’nin üniter yapısına dikkat çekerek, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünmez bütünlüğe sahiptir. Anayasamızın ilk dört, 42. ve 66. maddeleri kırmızı çizgimizdir. Biz Atatürk’ün izinde, bu devleti payidar kılmak için milletin desteğiyle Meclis çatısı altındayız” ifadelerini kullandı.

“Türkeş ve Atatürk, Tüm Milletin Değeridir”

Alparslan Türkeş ile Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm millete mal olmuş isimler olduğunu vurgulayan Ayyüce Türkeş, “Bu şahsiyetler bir partiye sığdırılamaz, onlar Türkiye’nin bütününü kucaklayan liderlerdir. Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmet eden herkes hem Mustafa Kemal’in hem de Alparslan Türkeş’in izindedir” dedi.

Adıyaman’a duyduğu özel ilgiyi dile getiren Türkeş, kentte Alparslan Türkeş’in adının bir caddeye verilmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

“Adıyaman’ın Yaşadığı Acılar Göz Ardı Edilmemeli”

Deprem felaketinden Hatay kadar Adıyaman’ın da etkilendiğine dikkat çeken Türkeş, “Adıyaman’ın acıları kamuoyunda yeterince gündem olmadı. İnşallah en kısa sürede bu yaralar sarılacak ve birlikte feraha kavuşacağız” diye konuştu.

Kaynak : PHA