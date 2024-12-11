Dervişoğlu’nun ilk durağı İYİ Parti Adıyaman İl Başkanlığı oldu. Burada partililer ve vatandaşlar tarafından “İktidara Doğru Dervişoğlu” sloganlarıyla karşılanan İYİ Parti lideri, yaptığı açıklamada depremde yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diledi ve Adıyaman halkının acısını paylaştığını vurguladı.

"Sorunlar Hâlâ Çözülmüş Değil"

İl başkanlığında düzenlenen istişare toplantısının ardından Adıyaman Şehitlik Mezarlığı ve Deprem Şehitliği’ne geçen Dervişoğlu, burada dua etti. Daha sonra depremzedelerin yaşadığı Altınşehir K-1 Konteyner Kent’e giden İYİ Parti Genel Başkanı, konteynerde kalan bir ailenin konuğu olarak çay içip vatandaşları dinledi.

Yaptığı değerlendirmede Hatay ve Kahramanmaraş’ta gözlemledikleri sorunların benzerinin Adıyaman’da da sürdüğünü belirten Dervişoğlu, konteyner kentte üniversite, ilk ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin yaşadığını ve eğitim konusunda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Kiracı Depremzedelerin Hak Arayışı

Deprem sonrası hak kaybına uğrayan kiracıların durumuna da dikkat çeken Dervişoğlu, “Evleri yıkılan kiracı vatandaşlarımızın hak arayışı devam ediyor. Bu talepleri TBMM’de ve kamuoyu nezdinde gündeme getirmeyi sürdüreceğiz. Adıyaman’ın hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız” dedi.

Bahçeli’ye “Kızgın Bakış” Açıklaması

Ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Dervişoğlu, DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan’ın bütçe görüşmelerindeki konuşmasını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin alkışlamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Dervişoğlu, “Şaşkın değil ama kızgın bakışım olduğu söylenebilir. Sayın Bahçeli’nin yaptığı hiçbir şey beni şaşırtmaz. Biz onun ne olduğunu, kim olduğunu herkesten iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca Bahçeli’nin alkışlamasının önceden bilindiğini ve gazetecilerin buna göre hazırlandığını öne süren Dervişoğlu, yaşanan durumun kendisi için sürpriz olmadığını belirtti.

“Devlet, Verdiği Sözleri Tutmalı”

Suriye’de yaşanan gelişmelere de değinen Dervişoğlu, Türkiye’nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik adımların önemine dikkat çekti. Hükümetin depremzedelere verdiği sözleri hatırlatan Dervişoğlu, hâlâ atılması gereken adımlar olduğunu kaydederek, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, deprem bölgesinde yuvalarını kaybeden vatandaşlarımızın haklarını koruyacağını taahhüt etti. Ancak bugün geldiğimiz noktada yaraların tam anlamıyla sarılmadığını görüyoruz” diye konuştu.

Dervişoğlu’nun Adıyaman temaslarının ardından bölgedeki sorunların çözümü için TBMM ve kamuoyu nezdinde girişimlerini sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak : PHA