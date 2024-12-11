Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan’ın bütçe görüşmelerindeki konuşmasını MHP lideri Bahçeli’nin alkışlamasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Şaşkın değil ama kızgın bakışım olduğu söylenebilir. Sayın Bahçeli’nin yaptığı hiçbir şey beni şaşırtmaz, bana da sürpriz olmaz. Biz onun ne olduğunu, kim olduğunu herkesten iyi biliyoruz."

Gazetecilerin konuyla ilgili takibine değinen Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakırhan konuşmasını tamamlar tamamlamaz gazeteciler kameralarını Bahçeli’nin üzerine yöneltti. Bu bilinen bir durumdu. Benim bakışımı şaşıkınlık değil, kızgınlık olarak nitelendirebiliriz."

Adıyaman’da İlk Durak: İYİ Parti İl Başkanlığı

“İktidara Doğru Dervişoğlu” sloganlarıyla karşılanan Dervişoğlu, İYİ Parti Adıyaman İl Başkanlığı önünde bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bütün Adıyamanlıların acısını paylaşıyorum. Teşkilatımızla buluşup vatandaşlarımızın dertleriyle hemdert olacağız. İnandık, başaracağız. Bundan emin olabilirsiniz."

"Deprem Şehitliğine Ziyaret"

Dervişoğlu, İYİ Parti il başkanlığındaki istişare toplantısının ardından Adıyaman Şehitlik mezarlığı ve deprem Şehitliğine geçerek dua etti.

"Altınşehir K-1 Konteyner Kent’te Vatandaşı Dinledi"

Dervişoğlu’nun son durağı, depremzedelerin yaşadığı Altınşehir K-1 Konteyner Kent oldu. Burada bir konteynerde yaşayan depremzede ailenin misafiri olan Dervişoğlu, çay içerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

"Sorunlar Hâlâ Çözülmüş Değil"

Dervişoğlu, Adıyaman’daki temaslarını değerlendirirken şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Hatay’da ve Kahramanmaraş’ta gördüklerimizin bir benzerini de burada gördük. Sorunlar hâlâ çözülmüş değil. Bu konteyner kentte öğrenciler yaşıyor. Hem üniversite öğrencileri hem de ilk ve orta öğretim çağındaki evlatlarımız var. Onlar eğitimle ilgili sorunlarını bizlerle paylaştılar."

"Kiracı Depremzedelerın Sorunları"

Dervişoğlu, özellikle kiracı depremzedelerin sorunlarına dikkat çekti ve şu mesajı verdi:

"Evleri yıkılan kiracı vatandaşlarımızın hak arayışı var. Bu talepleri hem TBMM’de dile getireceğiz hem de her fırsatta kamuoyuyla paylaşıp Adıyaman’ın hak ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak : PHA