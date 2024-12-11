Alınan bilgiye göre kaza, öğlen saatlerinde Çat Mahallesi'nde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 02 ABA 886 plakalı otomobil ile Abuzer Eryılmaz idaresindeki 34 HN 2865 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Abuzer Eryılmaz ile yanında bulunan kızı Yaren Eryılmaz yaralandı. Yaralılar ihbarla olan yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaynak : PHA