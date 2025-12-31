Dünya genelinde farklı saat dilimleri nedeniyle 2026 yılına geçiş, aynı anda değil gün boyunca kademeli olarak gerçekleşiyor. Yeni yılı ilk karşılayan ülke, Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Kiribati oldu.

Uluslararası tarih çizgisinin doğusunda bulunan Kiribati'ye bağlı Line Adaları'ndaki Kiritimati (Noel Adası), 2026'ya giren ilk yer olarak kayıtlara geçti. Bölge, Türkiye saatiyle 31 Aralık öğle saatlerinde yeni yılı karşıladı.

Kiribati'nin ardından Yeni Zelanda da 2026'ya 'merhaba' dedi. Yeni Zelanda, Türkiye saatiyle yaklaşık 14.00'te yeni yıla girerken, ülkenin en büyük kenti Auckland'da binlerce kişi Sky Tower çevresinde toplanarak havai fişek gösterileri eşliğinde kutlamalara katıldı. Güney Yarım Küre'de yer alan ve yaz mevsimini yaşayan ülkede renkli görüntüler oluştu.

Yeni Zelanda'dan sonra Avustralya ve Pasifik'teki diğer ada ülkeleri yeni yıla girmeye hazırlanırken, saatler ilerledikçe Asya ülkelerinde de kutlamaların başlaması bekleniyor. Japonya, Güney Kore ve Güneydoğu Asya ülkelerinin Türkiye saatiyle akşam saatlerinde 2026'ya gireceği bildirildi.

Dünya üzerindeki saat dilimleri nedeniyle yeni yıl kutlamaları 24 saatin de ötesine yayılıyor. Bu nedenle dünyanın bir ucunda 2026 çoktan başlamışken, diğer ucunda geri sayım sürüyor. Kutlamaların, saat dilimleri ilerledikçe farklı kıta ve ülkelerde devam edeceği belirtildi.

Dünya genelinde milyonlarca insan, meydanlarda düzenlenen etkinlikler, havai fişek gösterileri ve geri sayımlar eşliğinde 2026 yılını karşılamayı sürdürüyor.

Kaynak : PERRE