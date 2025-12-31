Yeni yıl mesajında Türkiye'nin Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girdiğini hatırlatan Aslancan, Türk milletinin tarihsel birikimi ve inancıyla yeni yıla umutla bakıldığını ifade etti. Aslancan, mesajında şu değerlendirmelere yer verdi:

'Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakırken, Türk milletinin binlerce yıllık tarihinden aldığı güçle yeni bir yılı karşılamanın heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, 'Lider Ülke Türkiye' vizyonuna her zamankinden daha yakınız.'

'Hedefimiz huzur içinde terörsüz bir Türkiye'

Yeni yıldaki öncelikli hedeflere değinen Aslancan, terörle mücadele konusundaki kararlılığın altını çizdi. Mesajında, 'Yeni yılda en büyük temennimiz; semalarımızda tek bir terör tehdidinin kalmadığı, anaların gözyaşının dindiği, huzur ve güven dolu bir Türkiye'dir' ifadelerini kullanan Aslancan, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin Milliyetçi Hareket Partisi'nin temel mücadele alanlarından biri olduğunu vurguladı.

Aslancan, devletin kararlı duruşu ve güvenlik güçlerinin mücadelesiyle terörle mücadelenin sürdürüleceğini belirterek, milli birlik ve beraberliğe yönelik tehditlere karşı taviz verilmeyeceğini ifade etti.

'Adıyaman için çalışmalar sürecek'

Mesajında Adıyaman'a da ayrı bir parantez açan Aslancan, 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yeniden ayağa kalkması için dayanışmanın önemine dikkat çekti. Merkez İlçe Teşkilatı olarak Adıyaman'da çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Aslancan, 'Hemşehrilerimizin sorunlarıyla yakından ilgilenmeye, şehrimizin kalkınması ve ihyası için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Yeni yıl temennisi

Aslancan, mesajının sonunda şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı. Başta Adıyamanlılar olmak üzere tüm vatandaşların yeni yılını kutlayan Aslancan, 2026 yılının Türkiye'ye, millete ve insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE