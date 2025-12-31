Adıyaman'ın Köseceli Belediye Başkanı Veysel Korkmaz, 2026 yılı dolayısıyla yayımladığı yeni yıl mesajıyla hemşehrilerinin yeni yılını kutladı. Yeni umutlarla karşılanan 2026 yılının ülkeye ve millete sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Başkan Korkmaz, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bir yıl temennisinde bulundu.

Korkmaz ayrıca, geçtiğimiz yıl boyunca Köseceli'de gerçekleştirilen çalışmalar ve hizmetlerle vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik gayretlerin sürdüğünü vurgulayarak, 2026 yılında da hemşehrilerine en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan, 'Yeni yılda da beldemizin kalkınması, vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz' dedi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Veysel Korkmaz, yeni yılda da hemşehrilere en iyi hizmeti sunma kararlılığını sürdüreceklerini belirterek, 2026 yılının tüm ailelere sağlık, mutluluk, başarı ve güzellikler getirmesini dilediğini söyledi.

Kaynak : PERRE