Yemen’de iç savaş, 2014 yılından bu yana devam ediyor. Bu süreç içerisinde ülkede 400 bine yakın kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi ise yaralandı. Ülkenin birçok bölgesinde, eğitim ve sağlık alanındaki hizmetler durma noktasına geldi.

Uluslararası kuruluşlar bir araya gelecek

Yemen’deki insani duruma ilişkin uluslararası kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Yemen Kalkınma Ajansı’nın da aralarında bulunduğu STK’lar tarafından “Yemen İçin Hep Beraber” başlığıyla konferans düzenlenecek.

Yemen’e 14 milyon dolarlık destek hedefleniyor

Ülkede eğitim ve sağlık alanında yaşanan sorunların da ele alınacağı konferansta, Yemen’de uygulanacak insani yardım projeleri için 14 milyon dolar tutarında destek sağlanması hedefleniyor.

Konferansa, uluslararası birçok sivil toplum kuruluşunun yanı sıra, İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani İşler Komitesi, İslam Kalkınma Bankası ve uluslararası bağışçı kuruluşların temsilcileri katılacak.



Kaynak : PHA