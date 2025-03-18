“Çanakkale, Yaşamaktan Çok Yaşatma İradesinin Adıdır”

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çanakkale, Türk Milleti'nin yüzyıllar boyu unutulmayacak olan destanıdır. Çanakkale, yaşamaktan çok yaşatma iradesinin adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa, Cevat Paşa, Esat Paşa ve memleketine, milletine hesapsız adanmışlığıyla meşhur bir neslin, bu toprakları bir kez daha Türk'e vatan kıldığını tüm cihana haykırdığı yerin adıdır, Çanakkale.”

“Çanakkale Geçilmez!”

Çanakkale Zaferi’nin, Türk milletinin vatan sevgisi ve bağımsızlık mücadelesinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirten Ağıralioğlu, şehitler ve gaziler için rahmet ve minnet dileklerinde bulundu:

“Kanları, canları ve ruhları ile bu toprakların bize vatan olduğunu tekrardan tüm cihana haykıran ve ‘Türk Toprağı Çanakkale Geçilmez!’ diyen tüm şehitlerimize, gazilerimize ve ecdadımıza rahmet, minnet ve dua ile… 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun!”

Kaynak : PHA