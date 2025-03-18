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Milletvekili Resul Kurt'a AK Parti 'de yeni görev

Milletvekili Resul Kurt'a AK Parti 'de yeni görev

Meclis sürecinin ilerleyen aşamalarında, Karma Komisyon'un fezlekeleri inceleyerek karara bağlaması bekleniyor. Komisyonda kabul edilmesi halinde fezlekeler, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM Genel Kurulu’nda oylamaya sunulacak.

Fezlekeler, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’a havale edildi.

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