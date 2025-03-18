Fezlekeler, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’a havale edildi.
Fezlekelerin Sayısı 804’e Ulaştı
Söz konusu milletvekilleri hakkındaki fezlekelerle birlikte, TBMM’ye sunulan dokunulmazlık dosyalarının toplam sayısı 804’e ulaştı.
Meclis sürecinin ilerleyen aşamalarında, Karma Komisyon'un fezlekeleri inceleyerek karara bağlaması bekleniyor. Komisyonda kabul edilmesi halinde fezlekeler, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM Genel Kurulu’nda oylamaya sunulacak.
Kaynak : PHA
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