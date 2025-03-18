Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşma nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 21 Ocak'ta tutuklanarak Silivri Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti.

Savunma Hakkı İhlal Edildi İddiası

Özdağ’ın avukatları tarafından yapılan tahliye talebi, mahkeme tarafından reddedildi. Avukatları, duruşma tarihinin kendilerine bildirilmediğini ve Özdağ’ın avukatsız olarak mahkemeye çıkarıldığını belirterek, savunma hakkının ihlal edildiğini öne sürdü.

Siyasi Çevrelerde ve Kamuoyunda Yankı Uyandırdı

Özdağ’ın tutukluluğunun devam etmesi, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Zafer Partisi yetkilileri ve destekçileri, kararın siyasi bir tutum olduğunu savunarak tepki gösterdi.

Özdağ’ın avukatlarının karara itiraz etmeye devam edeceği ve hukuki sürecin takip edileceği bildirildi.

Kaynak : PHA