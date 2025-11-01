Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bu gece yarısı 'Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı' yayımlandı. Genelgede, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) koordinasyonunda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde eylem planının hazırlandığı bildirildi.

Plan kapsamında MASAK, uygulama ve izleme faaliyetlerini yürütecek. Genelgede, yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarın toplumsal etkilerine de dikkat çekilerek, 'Aile bütünlüğünü bozan, sosyal ilişkileri zayıflatan, gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini hedef alan yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetleri; mezkûr zararlarının yanı sıra kayıt dışı ekonomiyi artırmakta ve suç gelirlerinin aklanmasına zemin hazırlayarak kamu düzeni açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE