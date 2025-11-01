İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarma tarafından yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, 'Son iki haftadır devam eden operasyonlarımızda 56 şüpheliyi yakaladık. Bunlardan 50'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor' dedi.

Bakan Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlar Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Batman, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat ve Yalova illerinde yapıldı.

Yakalanan şüphelilerin terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki sorumlu kişilerle irtibat kurdukları, terör örgütüyle bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, 'Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne ve vatandaşlarımızın huzuruna kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

Savcılıklar tarafından şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

