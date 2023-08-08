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Daha önceki düzenlemede, basılı altınların asgari üretim sınırı "0,5" gram olarak belirlenmişti.

Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram, gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram, platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.

Buna göre, basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde "Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge" yayımlandı.

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