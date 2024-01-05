Öğrenciler tarafından hazırlanan Yapay Zeka ile İslam Tarihi Sergisi, yapay zeka ile üretilen eserlere ev sahipliği yapıyor.

Ebu Sadık Anadolu Lisesi öğrencileri, İslam Tarihi'ndeki önemli olaylarla ilgili yapay zeka programını kullanarak bilgi edindiler. Proje kapsamında, yapay zeka programına yönlendirilen sorularla elde edilen bilgiler, bir dizi fotoğrafın oluşturulması için kullanıldı.

Yapay zeka algoritmalarıyla oluşturulan bu fotoğraflar, serginin odak noktasını oluşturdu. Sergi, öğrencilerin yapay zeka ile İslam Tarihi'ni nasıl keşfettiklerini ve teknolojinin sanatla buluşmasının nasıl eserler ortaya çıkardığını gözler önüne serdi.

İnovatif serginin teknoloji ile tarihin, öğrenme ve sanatın kesişiminde önemli bir adım olduğunu kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Lütfü Başli, “

Sergiyi ziyaret ederek bu harika deneyimi yaşama şansını bulduğum için çok mutluyum. Yapay zeka ile İslam Tarihi'nin birleştiği bu etkinlik, gerçekten etkileyiciydi.

Sergide emeği geçen okul idaresi ve Emin Karaman ile Arif Kemal Günakın öğretmenlerimizi tebrik etmek istiyorum. Bu inovatif çalışma sayesinde öğrenciler, yapay zekanın öğrenme süreçlerinde nasıl kullanılabileceğini gördüler. Ayrıca, bu programın diğer derslerde de benzer şekilde uygulanabileceğini düşünüyorum. Teknoloji, eğitimin farklı alanlarında öğrencilerimize yeni ufuklar açabilir.

Öğrencilerimizin bu tür etkinliklerle teknolojiyi öğrenme ve sanatla birleştirme fırsatı yakalamaları harika bir deneyim oldu.

Umarım bu etkinlik, diğer okullara da ilham verebilir ve benzer projelerin çoğalmasına vesile olur. Öğrencilerimizin bu tür yenilikçi çalışmalarla daha fazla etkileşimde bulunmalarını arzu ediyorum.” şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA