Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Yenimahalle’de yapımı devam eden ve Kent Park olarak bilinen park, Meclis kararı ile deprem şehidi olan Ak Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın ismi verilerek Yakup Taş Park olarak değiştirilmişti.

Vatandaşların hizmetine açılması için ivedilikle çalışan belediye ekipleri, park inşasını tamamlayarak halkın kullanımına hazır hale getirdi.

Adıyaman Belediyesi, 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve içerisinde basketbol sahası, fitness ve spor alanı, çocuk oyun alanı, kamelyalar, süs havuzları, yürüyüş ve bisiklet yolu ile sosyal alanların bulunduğu, çocukların yanısıra her yaştan vatandaşın keyifle zaman geçirebileceği sosyal yaşam alanını Adıyaman’a kazandırdı.

Yenimahalle’de yapımı tamamlanan ve Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın ev sahipliğinde düzenlenen Yakup Taş Park’ın açılış töreni Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Ak Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, Ak Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Ak Parti Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, Adıyaman İl Jandarma Garnizon Komutanı Albay Hikmet Uz, Ak Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Ak Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, Ak Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşması yapan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “Saygıdeğer Yakup Taş ağabeyimizi saygı sevgi ve rahmetle anıyorum. Onun adını verdiğimiz parkımızın açılışını gerçekleştirmek için bugün burada bir araya geldik. Parkımız, vatandaşlarımız için keyifli zaman geçirebilecekleri güzel bir sosyal alan olmaya olanak sağlıyor. İçerisinde her yaştan insanımızın faydalanabileceği alanlarımız mevcut. Adıyaman’ımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, asrın felaketinde hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.” sözlerini dile getirdi.



Kaynak : PHA