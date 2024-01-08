Malatya'da, polis ekiplerince takı satışı yapılan bir işyerinde yapılan aramada, 20 kurusıkı tabanca, 164 muşta, bıçak ve 50 biber gazı ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında Hamidiye Mahallesi Nasuhi Caddesi üzerinde bir iş yerinde, kurusıkı tabanca, muşta, bıçak ve biber gazı olduğu bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

Malatya Asayiş Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskın ve takı dükkanında yapılan aramada, 20 kurusıkı tabanca, 500 dolu fişek, 184 muşta ve bıçak ve 50 biber gazı ele geçirildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken, H.M. gözaltına alındı. Gözaltına alınan işyeri sahibi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA