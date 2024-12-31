Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2025 yılının huzurun, mutluluğun, refahın hakim olduğu, Yeni bir yıl, yeni bir umut, yeni bir bekleyişin hakim olduğu 2025'in insanlara aydın bir gelecek, özgürlük, adalet ve en önemlisi umutlarımızı büyüteceğimiz, herkesin mutlu ve huzurlu olacağı bir yıl olmasını diliyorum.

6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşayan Şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için el birliği dayanışma ile yaralarımızı saracağız. Deprem felaketinde hayatını kaybeden canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum.

Siyasi, sosyal, ekonomik belirsizliklerin yaşandığı ülkemizde, AKP iktidarının yanlış politikaları sonucu, işsizliğin, yoksulluğun, hukuksuzluğun ayyuka çıktığı, her gün yağmur gibi yağan zamlar halkın belini doğrultamaz hale getirmiştir. Haksızlığın, hukuksuzluğun, yoksulluğun bir daha geri gelmemesini umut ediyorum.

Kutuplaştırmalara karşı birlikteliğin, yoksullaştırmaya karşı dayanışmanın, karanlıklara karşı umutların büyüyeceği bir yıl temennisi ile Hoşgeldin diyeceğimiz 2025 yılının milletin iktidarına giden yol olması dileğiyle, yeni yılın tüm dünya ve ülkemize huzur, barış, kardeşlik, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni eder, tüm hemşehrilerimize saygılarımı sunuyorum.