Öğlen vakti Bahçelievler Mahallesi’nde Adıyaman 100. Yıl kapalı Yüzme Havuzu önünde virajı alamayan 02 AEC 980 plakalı motosiklet sürücüsü Yiğit Y. ve motorda bulunan Hasan Talha K. refüje çıkarak yaralandı. Yaralanan motor sürücüsü ve artçısı olaya yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili Emniyet Mensuplarının soruşturması devam ediyor.

Haber: Yusuf Işık/Adıyaman PHA

Kaynak : PHA