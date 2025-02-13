Önerge üzerine konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, alkol üzerindeki aşırı vergi yükünün vatandaşları sahte içkiye yönelttiğini ve hükümetin bu konuda sorumluluk taşıdığını belirtti. Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Bir şişe rakının içinde yüzde 45 alkol, yüzde 70 vergi var. Gelişmiş ülkelerde vergi, alkolizmle mücadele etmek için alınır. Bizde bütçe açığını kapatmak için. AKP, muhafazakarlık söylemiyle Türkiye’yi alkolik hale getirdi. Nüfusa oranla dünyada en çok viski tüketen ülkeyiz. Memleketi bu hale getirdiniz. 4 bardak rakının birini vatandaş içiyor, üçünü devlet içiyor. İnsanlar kendi evlerinde içki üretmek zorunda kalıyor. Bu ölümlerin katilleri ve azmettiricileri belli. Azmettirici, bu ülkeyi yöneten AKP iktidarıdır."

Ağbaba: "Türkiye Ucuz Ölümler Ülkesi Oldu"

Konuşmasında Türkiye’deki ölümleri “ucuz ölümler” olarak nitelendiren Ağbaba, hükümetin bu ölümler karşısında herhangi bir sorumluluk almadığını ve istifa mekanizmasının işlemediğini söyledi:

"Ülkemiz, başka ülkelerde görülmeyen ölümlerin ülkesi haline geldi. Kışın soba zehirlenmesi, baharda mantar zehirlenmesi, yazın boğularak ölme… İnsanlar yoksulluktan, çaresizlikten ölüyor. Tatile giderseniz yanarak ölürsünüz. Bu kadar ölümün olduğu ülkede bir kişi bile istifa etmez mi? Dünya lideriyiz diyorsunuz ya, utanmazlıkta dünya lideriyiz."

Ağbaba, son iki haftada sahte alkolden 108 kişinin hayatını kaybettiğini, ancak hükümetin hiçbir önlem almadığını belirterek “Sorumlular belli ama hesap soran yok” dedi.

Yeni Yol Partisi'nden Vergi Eleştirisi: "Devletin Dini Adalettir"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, alkol vergilendirmesinin adaletsizliğine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Alkolle mücadelenin yolu vergileri artırmak mıdır? Alkol üzerindeki vergi oranı, Avrupa’daki ülkelerle kıyaslanamayacak kadar yüksek. Bu, alkolle mücadeleden çok ideolojik bir yaklaşımdır. Devletin dini olmaz, devletin dini adalettir. Alkolle mücadele edebilirsiniz ama bunun yolu, insanları sahte içkiye yöneltecek kadar ağır vergiler koymak olmamalıdır.”

Ekmen, alkol bağımlılığıyla mücadele edilmesi gerektiğini ancak bunun ancak bilinçlendirme ve rehabilitasyon ile sağlanabileceğini, fahiş vergilerin vatandaşları sahte içkiye mahkum ettiğini vurguladı.

İYİ Parti: "Öldüre Öldüre Mi İkna Edeceksiniz?"

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, sahte içki konusunun “insan kaynaklı bir afet” olmaya aday olduğunu ve devletin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Taşçı, devletin alkol kullanımını azaltma adına fahiş vergi politikaları uyguladığını ancak sahte içkinin yayılmasını önleyemediğini söyledi:

“Dünyanın hiçbir ülkesi, vatandaşlarını alkolün zararlarından koruma bahanesiyle bindirdiği fahiş vergilerle sahte içkinin pençesine itmemiştir. Öldüre öldüre mi ikna edeceksiniz alkolün zararlı olduğuna? Sahte içkinin bu kadar kolay üretilebilir, satılabilir ve ulaşılabilir olması halk sağlığı sorunudur. Devletin görevi, vatandaşlarını korumaktır.”

TBMM'de Önerge Reddedildi

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, CHP’nin önergesi AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Bu karar, muhalefet partileri tarafından “halk sağlığını görmezden gelmek” olarak nitelendirildi.

Muhalefet, sahte içkinin önlenmesi için denetimlerin artırılması, kaçak alkol üretiminin sıkı takibe alınması ve alkole getirilen aşırı vergi yükünün gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak hükümet kanadı, alkol vergilendirme politikasının toplum sağlığını koruma adına gerekli olduğu görüşünü savundu.

Kaynak : PHA