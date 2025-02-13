TÜSİAD Genel Kurulu ve Hükümetin Tepkisi

TÜSİAD’ın Genel Kurulu’nda, derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, hükümetin ekonomi politikaları başta olmak üzere kayyum atamaları, hukukun üstünlüğü, enflasyonla mücadele, yatırım iklimi ve son dönemde yaşanan felaketler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle deprem, İliç’teki maden faciası, Kartaltepe’deki yangın ve ihmal iddialarıyla gündeme gelen olaylar üzerinden hükümete yönelik eleştiriler dikkat çekti.

TÜSİAD yetkilileri, ekonomideki mevcut koşulların giderek zorlaştığını ve enflasyonla mücadelenin daha sürdürülebilir politikalar gerektirdiğini belirtti. Ayrıca, hukukun üstünlüğü konusundaki zafiyetlerin ülkeye duyulan güveni azalttığını dile getirdi.

Bu açıklamalar iktidar çevrelerinde büyük rahatsızlık yarattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TÜSİAD’ın çıkışına sert tepki göstererek, derneği “Eski Türkiye’yi özlemek” ve “siyaseti şekillendirmeye çalışmak” ile suçladı.

Dervişoğlu: "Demokrasi İşlerse, Hukuk İşler"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hükümetin TÜSİAD’a yönelik eleştirilerine karşı çıkarak, demokrasi, hukuk ve ekonomik istikrar arasındaki bağlantıya vurgu yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasi korkulacak bir şey olmadığı için her fırsatta 'Konuşan Türkiye' vurgusu yapıyorum. Türkiye konuşmalıdır. Konuşursa, demokrasi işler. Demokrasi işlerse, hukuk işler. Hukuk işlerse, güven olur. Güven olursa, yatırım gelir. Yatırım gelirse, refah büyür. Refah büyürse; emekli de, asgari ücretli de 'fitreye' muhtaç olmaktan kurtulur. Bilmem anlatabildim mi?"

Dervişoğlu’nun açıklaması, hükümetin TÜSİAD’a karşı gösterdiği sert tavrı eleştirirken, hukukun üstünlüğünün korunması ve ekonomik güvenin sağlanmasının Türkiye’nin kalkınması için olmazsa olmaz bir şart olduğunu vurgulayan bir çıkış olarak değerlendirildi.

Kaynak : PHA