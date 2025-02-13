“Hukukun Alet Edildiği Bir Saldırı Karşısında Dayanışma İçindeyiz”

Özel, Demokrat Parti’nin kasım ayında gerçekleştirdiği kongrede güven tazelediğini ve bu vesileyle Gültekin Uysal’ı tebrik ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Gültekin Uysal ve değerli yöneticilerini ziyaret ettik. Kongreleri ile güven tazelediler, kendilerini kutladık. Ayrıca içinde bulunduğumuz zorlu süreçte hem varlıklarıyla hem değerlendirmeleriyle, CHP’nin karşı karşıya olduğu ve hukukun, adalet sisteminin siyasete alet edildiği bir saldırı karşısında gösterdikleri dostça dayanışma için kendilerine teşekkür etme imkânı buldum. Bir kez daha burada bu duygularımı ifade edeyim."

"Siyasi Operasyonun Sonuna Gelinmedi, Bekleyerek Katlanamayız"

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalara dikkat çekerek sürecin henüz tamamlanmadığını, ancak bu süreci sadece izlemekle yetinemeyeceklerini belirtti. CHP’ye yönelik yürütülen soruşturmalara karşı en net tepkinin verilmesi gerektiğini vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da Cumhuriyet Başsavcısı eliyle bir siyasi operasyon gerçekleştiriliyor. Hangi evresinde olduğumuzu bilmiyoruz ama daha sonuna gelmediğini biliyoruz. Onların niyetlendiği sona bekleyerek ve izleyerek katlanacak halimiz yok. Buna en net reaksiyonu vermek durumundayız. Partinin yetkili kurulları ile yaptığımız değerlendirmeler ve çizdiğimiz yol haritası doğrultusunda, geçmiş dönemlerde birlikte olduğumuz ittifak ortağımız olan Demokrat Parti’nin Genel Başkanı’nı da süreçle ilgili bilgilendirme fırsatı buldum."

"Demokrasiyi Savunma Noktasında Kararlıyız"

Özel, Türkiye’de yaşanan gelişmelere karşı demokrasi ve hukuk mücadelesinin ortak bir irade ile devam etmesi gerektiğini belirterek, Uysal ile bu noktada hemfikir olduklarını söyledi:

"Güncel siyasi meselelere ve hem dünyada hem Türkiye’de yaşanan tüm olumsuzluklara karşı, Türkiye’nin çıkarları başta olmak üzere, demokrasiyi savunma noktasındaki irademizi bir kez daha teyit etmiş olduk. Sayın Uysal’a ve Demokrat Parti yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Türkiye için, Cumhuriyet için yan yana ve birlikte olmaya devam edeceğiz."

CHP lideri Özel’in bu açıklamaları, partisinin karşı karşıya olduğu hukuki ve siyasi süreçlere karşı duruşunu netleştirdiği ve muhalefet cephesinde dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceği mesajı olarak değerlendirildi.

Kaynak : PHA