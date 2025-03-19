İstanbul Valiliği'nce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında alınan tedbir kararlarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı'nın, Taksim istasyonu, ikinci bir uyarıya kadar bütün seferlere kapatıldı.

Valilik trafiğe kapatılacak alanları ve noktaları yazılı açıklamasında tek tek duyurdu.. İşte o açıklama

Hatırlanacağı gibi sabah saatlerinde Başkan İmamoğlu ile birlikte Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları da gözaltına alınmıştı.