CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletin yerine karar vermenin halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmanın darbe olduğunu söyledi.

https://twitter.com/eczozgurozel/status/1902220327649697913

BİR SONRAKİ CUMHURBAŞKANIMIZA DARBE GİRİŞİMİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Şu anda bir sonraki Cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir" diyen Özel, "Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız. Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır. Yine öyle olacak. Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak" diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ: BU TABLO HUKUK DEVLETİNE YAKIŞMIYOR!

Öte yandan dünkü İmamoğlu'nun diploma iptali sonrasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini askıya aldığını duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, "Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez. Sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri… Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor" dedi.

https://twitter.com/mansuryavas06/status/1902220908363706470

Başkan Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözaltı nedeni belli olmasa da; Daha önce adliyeye gidip ifade veren bir belediye başkanını, bugün koştur koştur gözaltına almak neyin göstergesidir?" diye sordu. Yavaş, "Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir. Ancak biz susmayacağız! Hiç kimse de unutmasın: Ekrem Başkanımız yalnız değildir!" ifadelerini kullandı.