Ankara TBMM'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. İshak Şan, Resul Kurt, Av. Mustafa Alkayiş ve Hüseyin Özhan ile birlikte iftar programında bir araya geldi.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla gerçekleştirilen bu buluşmada, Adıyaman için yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Bölge halkını sevindiren bu uyumlu tablo, verimli bir sohbet ortamında gerçekleşti.

Kaynak : PHA