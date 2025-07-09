Destekler ve projeler hakkında bilgi aldı

Ziyaret kapsamında KOSGEB İl Müdürü Mustafa Keleş’ten bilgi alan Vali Varol, Adıyaman’da yürütülen destek programları, KOBİ’lerin gelişimi ve kalkınmasına yönelik çalışmalar, işletmelere sunulan teşvik ve destekler ile devam eden ve planlanan projeler hakkında detaylı bilgi aldı.

KOBİ’LERE yönelik destekler masaya yatırıldı

Ziyarette, KOSGEB’in yerel işletmelerin büyümesine katkı sağlayan faaliyetleri, girişimcilik ekosistemine sunduğu katkılar ve bölgesel kalkınmaya yönelik stratejik hedefleri ele alındı.

Vali Dr. Osman Varol, KOSGEB’in sunduğu desteklerin Adıyaman’daki işletmeler için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, girişimciliğin ve yerel ekonominin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara verdikleri önemi vurguladı.

Kaynak : PHA