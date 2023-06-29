Ziyarette Vali Varol’a; Vali Yardımcısı Muhammet Tugay, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı eşlik etti.

Depremin yaralarını sarmak ve afetin izlerini silmek için göreve başlar başlamaz şehir merkezindeki esnafları ziyaret eden Varol, esnafların Kurban Bayramı’nı tebrik ederek hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulunarak çocuklara da oyuncak hediye etti.

Yaşanan deprem felaketi sonrasında kentin tekrardan kalkınması ve hayatın normal temposuna dönmesi için sorunların tespiti ve çözümü noktasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Valimiz Sayın Dr. Osman Varol, esnaflardan gelen öneri ve talepleri dinledi. İş yerleri yıkılan ve ağır hasar alan esnafların ticari hayatlarını sürdürebilmeleri için kurulan konteyner çarşıları da ziyaret eden Vali Dr. Osman Varol, esnafları tek tek ziyaret ederek hasbihal etti.



Kaynak : PHA