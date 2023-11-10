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"10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü" nedeniyle yazılı açıklamada bulunan Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol,"Cumhuriyetimizin kurucusu, Millî Mücadele’nin önderi, eşsiz devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 85. yılında milletçe özlem, rahmet ve saygıyla anıyoruz.

57 yıllık ömrünü Türk Milleti’nin istiklâline ve istikbaline adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat yıl dönümü olan 10 Kasım’ı bir matem olarak görmekten ziyade, Gazi’nin fikirlerini ve eserlerini anlama günü olarak idrak etmek gerekir.

"Türkiye Yüzyılı” vurgusuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde, “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” diyen, Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, var gücümüzle çalışarak ilerlemeye devam edeceğiz.

Aziz şehitlerimizden, kahraman gazilerimizden aldığımız ilham ve asil milletimizden almış olduğumuz güç ile ülkemizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef olarak göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için daha çok çalışacak, daha fazla gayret göstereceğiz.

Bu duygularla ebediyete irtihalinin 85. yılı dolayısıyla bizlere Cumhuriyet’i armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın kahramanlarını, Gazi Meclisimizin Mebuslarını ve tüm Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."dedi.



Kaynak : PHA