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Yeni yıla yönelik alınan tedbirleri gece boyunca yerinde inceleyen Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AFAD ve 112 personelinin çalışmalarını da yaptığı ziyaretlerle yerinde inceledi, personelin yeni yılını kutladı.

Vali Dr. Varol, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz ve İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ile birlikte, 2023 yılını bitirip 2024 yılına girmeye kısa bir süre kala, 7/24 esasına göre çalışan AFAD Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

Vali Dr. Osman Varol ziyaret ettiği AFAD ve 112 personeliyle kısa süre sohbet ettikten sonra, "Büyük bir fedakarlıkla 7/24 esasına göre hizmet veren, görev yapan personelimizin yeni yılını kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyoruz." İfadelerini kullandı.

Kaynak : PHA