Vali Varol, Sümerevler Mahallesi'nde devam eden inşaatın mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Osman Varol, projenin kısa sürede tamamlanarak çiftçilere ve üreticilere modern, konforlu bir hizmet ortamı sunmasını temenni etti.

Vali Varol, "Modern mimarisi ve donanımlı altyapısıyla çiftçilere ve üreticilere daha iyi koşullarda hizmet sunmayı amaçlayan yeni hizmet binasının tamamlandığında il ve bölge tarımına önemli katkılar sağlayacaktır. Yeni hizmet binasının Adıyaman’a, çiftçilere ve üreticilere hayırlı olması dileğinde bulunuyoruz."dedi.

Kaynak : PHA