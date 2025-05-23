Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi’nin eşlik ettiği Vali Osman Varol’un ziyaretinde, şehidin ruhuna Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Vali Varol, şehidin anne ve babasıyla sohbet edip, ailenin ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Görüşme sırasında, üzerinde şehit Abdulkadir Akıncı’nın fotoğrafının yer aldığı Ay Yıldızlı bir tablo aileye takdim edildi.

Vali Osman Varol,Vatanın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülke genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması uğrunda canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla anarak, aziz hatıralarını daima yaşatacaklarını ifade etti.

Kaynak : PHA