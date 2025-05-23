Valilik Toplantı salonunda Köy Muhtarlarıyla bir araya gelen toplantıda konuşan Vali Varol, Köylerin daha yaşanabilir hale getirilmesi amacıyla sıkça gerçekleştirilen köy ziyaretlerinde muhtarların talepleri dinlenirken, çözüm yolları üretilmesi için çalışmalar sürdürüldüğü belirtildi.

Toplantıda konuşan Vali Varol, Devletin vatandaşlarla ilk temas noktası olan muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelmeye devam edileceği ve sorunlarına çözüm bulma noktasında gayret gösterileceği vurgulandı.

Toplantının, yerel yönetimle köy muhtarları arasındaki iş birliğini güçlendirmesi ve halkın taleplerinin doğrudan yetkililere aktarılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak : PHA