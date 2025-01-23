Makamında şehit ailelerini ağırlayan Vali Osman Varol, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan şehitlerimizin kıymetli aileleri ve gazilerimizin taleplerini dinleyerek ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gerekli talimatları verdi.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Vali Osman Varol,"Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkânlarımızla şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile istiklalimiz ve istikbalimiz için en değerli varlığı olan canını feda eden kahraman şehitlerimizin ruhları şad, makamları cennetin başköşesi olsun."dedi.



Kaynak : PHA