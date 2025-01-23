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Bakan Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmasını destekliyor, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ettiklerini belirterek, Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek tutarı sağlanacağını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)” çerçevesinde, 2025 yılında çalışan annelere toplam 15 milyon liradan fazla destek sağlanacağını duyurdu.

Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'dan geldi.

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