Konteyner kentlerimizin genel durumu ile depremzede vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla K-19 ve K-13 Konteyner Kenti ziyaret eden Adıyaman Valisi Osman Varol, vatandaşlarla sohbet ederek ihtiyaç, talep ve önerilerini dinledi.

Vali Dr. Osman Varol, depremzede vatandaşların günlük alışveriş ihtiyaçlarının karşılamak ve ticari hayatı canlandırmak amacıyla K-19 Konteyner Kenti bünyesinde hizmet veren esnafları ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinleyip hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Konteyner kentlerimizin genel durumu ile depremzede vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla K-13 Konteyner Kenti ziyaret eden Vali Varol, vatandaşlarla sohbet ederek ihtiyaç, talep ve önerilerini dinledi.

Vali Dr. Osman Varol, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere ziyaret ettiği K-13 Konteyner kentte çocuklarla sohbet ederek yakın ilgi gösterdi.



Kaynak : PHA