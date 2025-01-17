Merkeze bağlı Kayaönü Köyünü ziyaret eden Adıyaman Valisi Osman Varol'a Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile idareciler eşlik etti.

Vali Osman Varol, merkeze bağlı Kayaönü Köyünü ziyaret ederek köyün yeniden inşa edildiği bu süreçte vatandaşlarla sohbet ederek, köyün ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Vali Varol ve beraberindekiler, geleneksel köy yaşamına uygun inşaat çalışmalarında sona gelinip çevre düzenleme çalışmalarına başlanılan köy evlerini inceleyerek devam eden çalışmalarla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Ziyarette değerlendirmede bulunan Vali Varol,"Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" tavsiyesini yönetim anlayışımızın merkezine alarak vatandaşlarımızı dinliyor, gönüllere dokunmaya devam ediyoruz. Yaptığımız tüm yatırım ve çalışmalarda devletimizin sıcaklığını vatandaşlarımıza daima hissettiriyoruz. Sağlam ve güvenli bir zemin üzerine yapılan 25 köy evimizin Kayaönü Köyü halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Yapımı devam eden köy evlerimizin vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bizleri gönül hanelerinde ağırlayan Kayaönü halkına teşekkür ediyoruz."dedi.



Kaynak : PHA