Cemiyet binasında gerçekleşen ziyarette, Vali Varol'u Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Işık, Baykan Sarıkaya, Yılmaz Çoban, Mustafa İlik ve üyeler karşıladı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde ağır yıkıma neden olan Adıyaman'daki çalışmalar hakkında istişarede bulunan Varol, yapılan çalışmaları AGAD yöneticileriyle paylaştı.

Vali Varol, ziyarette kentte yürütülen çalışmalar konusunda görüş alış verişinde bulunduklarını söyledi.

Özgür basının varlığının demokratik toplumlar için vazgeçilmez olduğunu belirten Varol, “Tabii ki özgür basının varlığı bugün demokratik toplum için vazgeçilmez unsur. İnsanların haber alma özgürlüğünün devam edebilmesi için hangi koşulda olursa olsun buna afet koşulları da dahil bunu hep beraber yaşadık. Güçlü bir basının varlığı gerçekten örgütlü bir toplum için gerekli. Bu anlamda da bir taraftan basınımızın problemleri, bulunabilecek muhtemel çözümleri bir sohbet havasında istişare etme imkânı bulduk.” dedi.

"Mara, Musalla Mahallelerinde çalışmalar devam ediyor"

Depremin yaralarının sarılması için çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Varol, şöyle devam etti:

Biraz önce yine kalıcı konutlarımızı, inşaatlarımızı ziyaret ettik. Örenli bölgemizde 3.034 konutlu inşaat devam ediyor, İndere’de 16.433 konutlu inşaatımız devam ediyor, yine bulvar üzerinde malumuz Sayın Bakanımızın da geçen gün bizzat ziyaret ettiği alanda kentsel tasarım şeklinde rezerve alanda önemli bir inşaat faaliyeti devam ediyor. Aynı zamanda Sayın Bakanımızın da sağ olsun takdirleriyle bu rezerve alanının genişletme kararı da alındı, bulvar üzerinde güzel tasarımla daha fazla bina inşa edeceğiz devlet olarak. Diğer taraftan yine şehrimizin merkezinde özellikle daha önceden kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığı Mara, Musalla mahallelerinde çalışmalar devam ediyor. Orada etabında genişlemesi sonucu konu hem bir kentsel dönüşüm hem de deprem konutu inşası ikisi bir arada değerlendirilerek yürütülüyor, orada da çok güzel çalışmalar var orada da inşaat faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Yine kırsalda 6.550 konut inşaatı şu an fiilen devam ediyor. Burada üçüncü bir model daha gelişti yani uygun toplu alanı olmayan köylerimiz için özellikle yerinde çelik konut inşası ile ilgilide yeni bir paket ortaya çıktı, bununla ilgili ilimiz gene en önde bu işe başlayanlardan oldu. Bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor, bu 6.550’nin üzerine şu an yaklaşık 300 tane de yerinde çelik yapılacak köylerle ilgili de paket bize ulaştı onlarda yakında başlayacak.”

"Şu an için herhangi bir sıkıntı görünmeden inşaatlar devam ediyor"

Varol, kent genelinde şu an 41.324 tane konutun inşaatının fiilen devam ettiğini dile getirdi.

İnşaat sahalarında herhangi ciddi bir sorunun bulunmadığını, bir çok noktada konutların teslime hazır hala gelmek üzere olduğunu vurgulayan Vali Varol, “Şantiyelerimizde devam eden inşaat süreçlerimizde çok ciddi bir problemimiz yok hatta birçok nokta da teslime hazır hale gelen, bitmek üzere olan, son rötuşları yapılan ciddi sayıda da konutumuz var. Bunlarla ilgili önümüzde ki günlerde inşallah sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu işlerin dağıtımı ile ilgili hazırlıklar ve planlarda yapılacak, duyurulacak vatandaşımıza, tabii bunun içinde hap sahipliği sürecinin tamamen bitmesi gerekiyor. Hak sahipliği çalışmaları da elimizde tamamladık büyük oranda, son olarak bir uzatma opsiyonumuz vardı geçtiğimiz hafta onu da kullandık o kapsamda da başvurularımızı aldık. Bugün Çarşamba bugün akşam itibariyle de onlarında değerlendirilmesi bitip askıya çıkarılacak inşallah. Hak sahipliği süreci tamamen bittiğinde de zaten rahatlıkla kuralarımızı çekip konutlarımızdan hazır olanları vatandaşlarımıza dağıtmaya başlayabileceğiz. Şu an için herhangi bir sıkıntı görünmeden inşaatlar devam ediyor. Bunula ilgili bizim gayemiz bize verilen süre içerisinde bu inşaatları tamamlamak, bizim hedefimiz bu biz bunun için gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz gün bakanımızda geldi onlar yıl sonuna kadar hedefi de zaten açıkladılar.

Ama ilk dağıtım ile ilgili bir program gerçekleştirildiğinde hukuki süreçler tamamen bittiğinde bizde dağıtıma inşallah zaten büyük bir merasim şeklinde olacağınızı düşünüyoruz biz Sayın Cumhurbaşkanımızın ’da iştirak edeceğinizi düşünüyoruz. O şekilde de ilk kuralar çekilip konutlar dağıtılmaya başlanacak. Bunlar ilk pakette muhtemelen hem kırsal konutlardan olacak hem buradaki toplu konutlardan olacak belki ilçelerimizde olacak.”

"Okullarımız eksik okullarımız ile ilgili ihale süreçleri devam ediyor"

Eğitim öğretimin son durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Vali Varol,, kamusal yatırımların devam ettiğine dikkati çekti.

Yazın yapılan çalışmalar sayesinde eğitimde ciddi bir sorunun bulunmadığını ifade eden Varol, “Eğitim alanında çok şükür eğitime arzu ettiğimiz yaz dönemindeki yoğun hazırlıktan sonra arzu ettiğimiz etkinlikte başladık onu söyleyebilirim. Bugün öğrenci kaybımız yüzde 4- 4,5 oranında bu aslında nüfus kaybı ile ilgilide genel bir bilgi veriyor bize. Sonuçta öğrencimizin yüzde 4- 4,5’ini kaybettik geçtiğimiz yıla göre. Dolayısıyla bu bizim açımızdan baktığınızda gerçekten sevindirici. Eğitimde de çok kritik bir sorun yok, ilk 1-2 hafta çok fazla lokasyon değişikliği adres değişikliği olduğu için taşıma ile ilgili sorunlar oldu ama çok hızlı bir şekilde ekiplerimiz bu işleri hallettiler çözdüler, şu an çok kronik bir sorun yok sıkıntılı bir sorun yok. Tabii ki arzu ettiğimiz nokta bütün derslik ihtiyaçlarımızı karşılayıp yani depremde zarar gören dersliklerimizi onarıp veya yeniden yapıp en ideal düzene dönmek. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Okullarımız eksik okullarımız ile ilgili ihale süreçleri devam ediyor.” Şeklinde konuştu.

Sağlık alanında da önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Varol,”Diğer taraftan sağlık ile ilgili yatırımlarımız noktasında önemli çalışmalarımız var. Yeni hastanemiz kısa zamanda inşallah tamamlanacak onu da hizmete alacağız böylece eğitim araştırma hastanemizin yükü de ciddi bir şekilde azalmış olacak. Yine merkezde yapılan diğer hastanemizin çalışmaları iyi bir şekilde devam ediyor onda da bir problem yok.” İfadelerini kullandı.

"Geçtiğimiz hafta sonu yağan yağışlarda da herhangi bir sorun yaşamadık"

Konteyner kentlerle ilgili de bilgiler veren Varol, bu yaşam alanlarında her türlü önlemi aldıklarını belirtti.

Özellikle yağışlara yönelik çalışmalar yaptıklarını aktan Varol, şöyle devam etti:

“Geçici barınma alanlarımızda yaklaşık 25.500 civarı ünitemiz var konteyner artı prefabrik. Bunlarla ilgili özellikle kışa hazırlık önemliydi. İlk etapta yoğun yağışlarda Vartana bölgesinde kısmı bir noktada 10 vatandaşımızı tahliye etmemizi gerektirecek sadece o akşam bir sorun yaşadık ama ona hızlıca bir müdahale etti ekiplerimiz ve bu geçtiğimiz hafta sonu yağan yağışlarda da herhangi bir sorun yaşamadık, ne Vartana ’da ne de diğer konteyner kentlerde. Diğerlerinde zaten çok iyi bir hazırlık yapmıştık, dolayısıyla çok ciddi bir sorun yaşamadık yani 25 bin 500’lük bir ünite sayısında çok fazla önemli sayılmayacak şikâyet aldık onlara da ekiplerimiz müdahale etti. Zamanı geldiğinde yoğun yağış olduğunda nöbetçi iş makinalarımız var, nöbetçi ekiplerimiz var ani müdahale yapabilecek. Onun dışında yağış olmadığı zamanlarda da özellikle TYP kapsamında çalışan personelimizde sürekli olarak iyileştirme çalışmaları yapıyorlar, sürekli olarak eksik görünen noktaları tamamlıyorlar. Bütün gayemiz kışı sorunsuz geçirmek.”

"Orta hasarlı binaların tamamını ağır hasarlı olarak kabul ediyoruz"

Varol, yıkım çalışmalarının yüzde 78’e ulaştığını kaydetti.

Bazı binalarla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini belirten Varol, şu bilgileri verdi:

"Bir taraftan yıkım işleri devam ediyor, toplumu çok rahatsız eden bir konu bu bizde rahatsızız, ama bu tatsız bir iş bunu bitirmek zorundayız. Şu an oran olarak baktığımızda bina sayısında yüzde 78, metrekare bazında da yüzde 88 civarındayız. Tabii hukuki süreci devam eden yani ağır hasarlı durumuna itiraz eden vatandaşlarımızın binalarını bundan çıkardığımızda aslında yani %94, %95’lere ulaşmış durumdayız, artık son aşamaya geldi. Tabii orta hasarlı binalarla ilgili yeni bir karar var, orta hasarlı binaların tamamını ağır hasarlı olarak kabul ediyoruz. Ama benim binam tamir edilebilir ve kullanılabilir diyorsa vatandaşımız 29 Aralık’a kadar Özel İdare veya Belediyelere başvurup bu bina ile ilgili bir performans testi yaptırmayı ve bir güçlendirme iyileştirme projesi hazırlamayı taahhüt ediyor, sonra Nisan’a kadar da onu hazırlaması gerekiyor. Fakat bu başvuruyu yapmayan vatandaşlarımızın binalarında zaten hepsini ağır hasarlı kabul ettiğimiz için onlarda yıkım sürecine girecekler, hızlı bir şekilde onlarında işlemlerini tamamlamayı düşünüyoruz."

"Ceza tutanaklarımız var bunların hepsini iş bitiminde hesap görülürken tahsil edeceğiz"

İş bitiminde ceza tutanaklarıyla işleme koyulacağını aktaran Varol, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Firmalarda sonuçta işlerini yapıyorlar ama suiistimal her yerde olabiliyor yani kamuda da olabiliyor, özel sektörde de olabiliyor. Önemli olan suiistimale müsaade etmemek suiistimale müdahale etmek olduğunda biz burada hem belediyemiz hem ekiplerimiz çok sıkı bir takip içeresindeyiz. Herhangi bir sorun olduğunda hem bizim denetim elemanlarımız hem kontrol elemanlarımız hem belediyenin zabıtası veya diğer elemanları müdahale ediyor, yine vatandaştan gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Ama yanlış anlaşılmalar da oluyor yani binanın görevi olarak temelinin de kırması gerekiyor örneğin bir video görüyorsunuz müteahhit yapması gerekeni yapıyor herhangi bir ayrıştırma yapmıyor ama orda çıkan gürültüyü işte bakın görüyorsunuz yerinde ayrıştırma yapıyor, biraz teknik bilgi de lazım yani ne olduğunu bilmek için. Suiistimale müsaade etmemeye gayret ediyoruz , tespit ettiğimizde çok ağır yaptırımlar uyguluyoruz. Ceza tutanaklarımız var bunların hepsini iş bitiminde hesap görülürken tahsil edeceğiz, Belediyenin kestiği cezalar var tutanaklar var yani suiistimal eden müteahhit veya yüklenici firma bunun bedelini bir şekilde öder, bazen men edebiliyoruz fes edebiliyoruz, düzenli çalışmayanlardan fes ettiklerimiz oldu. Biz sürekli olarak işin doğru yürümesi için gayret içerisindeyiz, suiistimal olduğunda da müdahale ediyoruz."

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan ise ziyaretten ötürü Vali Varol’a teşekkür etti.

Vali Varol’un göreve geldiği günden bu yana özverili bir şekilde çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Aslan, şöyle konuştu:

“Gelmiş olduğu birkaç aylık süreçte Adıyaman’ın sorunlarını sıkıntılarını ilk günden beri görenn uygulayıp bunları çözülmesi için yapmış olduğu mücadele ve emeklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Biraz önce belirttiği gibi öncellikle yıkımların ve moloz noktasında yüzde 85 ve yüzde 95 arasındaki oran, bölge illerindeki deprem bölgesinde yaşanan iller ile kıyasladığında en yüksek olan il olarak gözüküyoruz. İnşallah kalanlarında en kısa zamanda bitirilmesini bekliyoruz. Çünkü kışa girildiğinde insanlarda daha çok sorun yaşıyor. Adıyaman’ın en büyük sorunu olan konaklamada ki sorununda konutlar noktasında özellikle emlak konut üzerinden TOKİ üzerinden hızlandırılması da Adıyamanlıların geleceği için çok önemlidir ondan dolayı sayın Valimize vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz."



