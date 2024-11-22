Vali Varol, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ile birlikte sporu toplumun her kesimine yaymak amacıyla ilimiz merkez Fatih Mahallesinde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan 750 kişilik spor salonunda incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş’ten bilgiler aldı.

Spor salonundaki incelemelerinin ardından gençlerin voleybol maçını izleyen Vali Varol, gençlerle sohbet ederek, onlara başarılar diledi.

Vali Varol, ziyarette “Tüm bu yatırımlarla amacımız sporun birleştirici gücüyle ülkemizin ve ilimizin geleceğine ışık tutacak sağlıklı ve özgüveni yüksek gençler yetiştirmek ve Adıyaman’ı spor ile de çok daha farklı noktalara taşımaktır. Bu önemli eserin ilimize ve spor camiasına hayırlı olmasını diliyoruz.” İfadelerini kullandı.

Kaynak : PHA