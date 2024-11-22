Alınan bilgilere göre, Ümit A. idaresindeki 63 AEC 876 plakalı tır, ilçe merkezi Ayvanat Mahallesi'nde Beyazit Sinan Ergeçer yönetimindeki elektrikli bisikletle çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü tırın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bisiklet sürücüsü Ergeçer’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ergeçer’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ergeçer'in Adnan Menderes Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak : PHA