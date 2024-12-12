Kıymaz: “Basın Sektörünün Kaybı Büyük Oldu”

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, basın sektörünün depremde yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, “6 Şubat depremlerinde 11 ilde toplam 33 gazeteciyi kaybettik. Bunlardan 13’ü Adıyaman'da vefat etti. Maddi ve manevi olarak büyük kayıplar verdik. Ekonomik zorluklar, yerel basını da ciddi şekilde etkiliyor” dedi.

Kıymaz, basın mensuplarının daha iyi şartlarda çalışabilmesi için konteyner site projesinin önemli bir destek sunduğunu belirterek, “Arkadaşlarımızın yayınlarını sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri için fiziki şartların iyileştirilmesine ihtiyaç vardı. Bu konteyner site, arkadaşlarımıza nefes aldırdı. Altyapı eksiklikleri tamamlandığında, daha kaliteli yayınlarla memlekete hizmet edeceğiz” diye konuştu.

“Basın Toplumun Müşterek Sesidir”

Basının demokrasilerde dördüncü kuvvet olduğuna vurgu yapan Kıymaz, basın mensuplarının kamu adına denetim işlevi gördüğünü belirtti. Kıymaz, "Yapılan işleri kamuoyuna duyurmanın yanı sıra, aksaklıkları ve eksiklikleri de yayınlarımızla gündeme taşıyoruz. Bazen doğrudan yöneticilerimize de iletiyoruz. Sorunlar çözüldüğünde hem biz hem de vatandaşlarımız mutlu oluyor” dedi.

GAP Gazeteciler Birliği’nin uluslararası bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Kıymaz, "2003 yılında Adıyaman merkezli kurulan GAP Gazeteciler Birliği, kısa sürede ulusal gazete temsilcileri, yazarlar ve Avrupa, KKTC, Azerbaycan gibi ülkelerden üyelerle uluslararası bir kimlik kazandı. Bu başarı, en zor işi, en zor yerde yapmanın gururunu taşıyan bir yapı oluşturdu” dedi.

Vali Varol: “2025 Yılı İçinde Kalıcı Konutlar Tamamlanacak”

Vali Dr. Osman Varol, gazetecilerle yaptığı sohbette Adıyaman’da yürütülen projelere ilişkin kapsamlı bilgiler verdi. 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'ın ciddi hasar aldığını hatırlatan Varol, "Adıyaman, depremden en çok etkilenen illerden biri oldu. Ancak devlet olarak hızla organize olduk. Göreve başladığım günden bu yana, tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Varol, Adıyaman’daki konut inşaatlarının hızla sürdüğünü vurgulayarak, Karadağ mevkisinde yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Varol, “Dağları ve kayaları delerek, Indere olarak adlandırılan bölgede, belki de dünyanın en büyük inşaat şantiyesini kurduk. Bu bölgede kayaları delmek için dinamit kullandık ve binlerce kilo dinamit patlattık. Amacımız, 2025 yılı içinde prefabrik evlerde yaşayan vatandaşlarımızı kalıcı konutlarına kavuşturmaktır” dedi.

“Çarşı Projesiyle İşyerleri Yeniden Hayata Geçecek”

Vali Varol, kent merkezindeki ticari faaliyetlerin yeniden canlanması için yürütülen "Çarşı Projesi" hakkında da bilgi verdi. Proje kapsamında iş yerlerinin yeniden açılacağını belirten Varol, "Deprem bölgesinde en hızlı çalışan il biziz. Devletimiz tüm kurumlarıyla, yerel yönetimler, basın ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, el ele vererek Adıyaman’ın yaralarını sarmaya devam ediyoruz" dedi.

Ziyaretin sonunda Vali Dr. Osman Varol, gazetecilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Toplu fotoğraf çekimi, gazeteciler ve basın mensupları için moral kaynağı oldu.

Kaynak : PHA