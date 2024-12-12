Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarını belediye veterinerlik ekipleri aracılığıyla toplayarak tedavi ediyor ve ardından bu doğal taş barınaklara yerleştiriyor. Doğal barınaklarda hayvanların daha rahat bir yaşam sürmesi amaçlanırken, prefabrik barınaklarda da bakım ve tedavi süreçleri devam ediyor.

“Hayvanseverler Sahiplendirme İçin Barınağa Davet Ediliyor”

Adıyaman Belediyesi, barınakta tedavisi ve bakımı tamamlanan hayvanların sahiplendirilmesi amacıyla hayvanseverlere çağrıda bulundu. Barınağı ziyaret eden vatandaşlar, burada kendilerine uygun bir hayvanı sahiplenerek ona sıcak bir yuva sunabiliyor. Yetkililer, sahiplendirme sürecinin kolay ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Veteriner İşleri Müdürü Tekdal: “Doğal Barınaklar Hayvanları Daha Mutlu Ediyor”

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü İsmet Tekdal, doğal taş barınakların hayvanların yaşam kalitesine olumlu etkiler sağladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Barınağımızda 12 bölümden oluşan toprak yapılı doğal barınaklar inşa ettik. Şu anda 45 hayvanımız bu doğal taş barınaklarda, 70 hayvanımız ise prefabrik alanda yaşıyor. Doğal barınaklar, kışın sıcak, yazın serin bir ortam sunduğu için hayvanlar daha mutlu. Beton barınaklarda hayvanlar daha fazla stres yaşıyor. Doğal barınaklar, hayvanların doğal davranışlarını sürdürmelerine de imkân tanıyarak sağlıklarına olumlu katkı sağlıyor.”

“Sessiz Dostlarımıza Yeni Bir Yuva Kazandırın”

Hayvanseverlere sahiplendirme çağrısında bulunan Tekdal, vatandaşlara sokak hayvanlarına yuva açma çağrısı yaparak, “Barınağımızda bulunan hayvanları sahiplenerek bir canlının hayatına dokunabilirsiniz. Onlar sadık dostlarımız ve ailenize katacağınız bu yeni üyelerle hayatınıza anlam katabilirsiniz” dedi.

Adıyaman Belediyesi’nin bu çalışması, hayvanseverler ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken, doğal barınak modelinin diğer belediyelere de örnek olabileceği ifade edildi. Belediye yetkilileri, sokak hayvanlarının sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak için projelerini sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : PHA