Vali Varol, 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan etkinlikler çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, gençlik temsilcileri ve uluslararası arenada başarılar elde eden Adıyamanlı Milli Sporcuları makamında kabul etti.

“Gençler, Geleceğin Teminatı”

Vali Varol, gençlerle sohbet ederek “Gençlik Haftası’nı tebrik etti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Şuuruyla Yetişen Gençlere Emanet Olduğunu” vurguladı. Gençlerin ülkenin geleceğini şekillendireceğini belirten Varol, “Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılının Kahraman Ecdadın İzinden Giderek Gençlerin Omuzlarında Yükseleceğini” ifade etti.

“19 Mayıs’ın Anlamı Vurgulandı”

Vali Varol, 19 Mayıs 1919’un Türk Milletinin Şanlı Direnişinin başlangıcı olduğunu ve Bağımsızlığa İnanmış Bir Milletin Kutlu Yürüyüşünü simgelediğini belirtti.

Vali Varol, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Öncülüğünde Samsun’da Başlatılan Mücadele, Türkiye Cumhuriyeti’nin Temellerinin Atıldığı Tarihi Bir Dönüm Noktası olarak değerlendirdi.

Son olarak Vali Varol, Aziz Şehitleri Rahmetle Anarak Milletin “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”nı Kutladı.

Kaynak : PHA