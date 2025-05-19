Tüm halkın davetli olduğu fuarda, uygun fiyatlarla geniş bir ürün yelpazesi sunularak yerel esnafa destek sağlanması hedefleniyor. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç öncülüğünde gerçekleştirilecek etkinlik, yerel ticareti canlandırmayı amaçlıyor.

Fuar kapsamında vatandaşların kaliteli ve ekonomik alışveriş yapabilmesi için çeşitli giyim ürünleri sergilenecek. Kahta Belediyesi yetkilileri, yerel esnafa katkı sağlamak amacıyla bu tür organizasyonların devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA