Ali Tosun, mesajında Millî Mücadele meşalesinin yakılışının 106. yılında 19 Mayıs’ın mutluluğunu, gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Milletler, tarihlerinden aldıkları güçle yaşar ve geleceklerini bu doğrultuda şekillendirir. 19 Mayıs 1919, milletimiz için müstesna bir tarihtir. Ulusumuz, binlerce yıllık geçmişine meydan okuyanlara karşı taviz vermemiş ve ‘Ya istiklal ya ölüm’ şiarıyla başlattığı Kurtuluş Savaşı ile en ağır karşılığı vermiştir" ifadelerini kullandı.

“Gençler Geleceğin Teminatı”

Fatih Sultan Mehmet’in 21 yaşında bir çağ kapatıp yeni bir çağ açtığını hatırlatan Tosun, gençlerin tarihlerini tanıdıkça büyük işler yapmak için kendilerinde kuvvet bulacağını vurguladı. "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu kutlu günü gençlere hediye etmesi, istikbali inşa edecek olanın gençler olduğunu göstermektedir" dedi.

Gençlere yönelik eğitim politikalarına da değinen Tosun, Millî Eğitim Bakanlığı’nın hayata geçirdiği *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli* ile gençlerin zihinsel, duygusal, bedensel, sosyal ve manevi gelişimlerini bütüncül bir yaklaşımla ele aldığını belirtti. "Bu model, sadece medeniyete uyum sağlayan değil, aynı zamanda etkin olarak medeniyet kurucusu ve geliştiricisi nesiller yetiştirmeyi amaçlamaktadır" dedi.

“Gençlerin Gelişimi İçin Çalışmalar Sürüyor”

Tosun, gençlerin sanat, spor ve kültür alanlarına yönlendirilmesi amacıyla *Spor, Sanat ve Kültürel Etkinlikler ile Tam Öğrenme Projesi* kapsamında birçok çalışma yürütüldüğünü ifade etti. "Aldığınız yerel ve ulusal ödüllerle; bilim, teknoloji, sanat, spor ve edebiyatta başarılı bireyler olarak yetiştiğinizi gördükçe inancımız ve güvenimiz daha da artıyor" diye konuştu.

Son olarak Tosun, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’nda canlarını feda eden şehit ve gazileri rahmetle anarak, milletin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Kaynak : PHA