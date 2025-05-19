Kaza, gece geç saatlerinde Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen H.Ö., yönetimindeki 44 AGN 259 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hasan Şahin’e çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ağır yaralanan Hasan Şahin,olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sonrası Hasan Şahin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otomobil sürücüsü H.Ö., ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA