Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığı'na ait C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Osman Varol, kazada şehit olan Kahraman Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileyerek, 'Milletimizin başı sağ olsun' ifadelerini kullandı.

Vali Osman Varol, mesajında şu ifadeleri kaydetti:

'Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Kazada şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.'

Kaynak : PERRE