Vali Varol, “Şanlı tarihimize altın harflerle nakşedilerek, milli birlik ve beraberliğimizi taçlandıran, 'Çanakkale Geçilmez' sözünün tarihe yazıldığı kutlu zaferin 110. yıldönümünü idrak ediyoruz.”dedi.

“Türk Milleti, tarihimizde karşılamış olduğu tüm zorluklar gibi asrın felaketinde de birlik ve beraberliğini korumuş, devlet millet el ele vererek tek yürek olmuştur.” Diyen Vali Varol,”Bu anlamlı günde ’Çanakkale Geçilmez’ gerçeğini tüm dünya milletlerinin hafızasına kazıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Çanakkale Zaferi, Türk milletinin imkânsızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst safhada ortaya koyduğu eşsiz bir destandır. Çanakkale’de şahlanan ruh; milletimizin inanç ve mayasını oluşturan, birliğimizin harcı, yarınlarımızın güvencesidir. 110 yıl önce düşmana karşı Çanakkale ruhuyla kenetlenen kahraman ecdadımız, istiklalini ve istikbalini korumak isteyen bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağını bütün dünyaya göstermiştir. 110 yıl önce olduğu gibi bugün de fıtratından hiçbir şey kaybetmeyen Türk Milleti, tarihimizde karşılamış olduğu tüm zorluklar gibi asrın felaketinde de birlik ve beraberliğini korumuş, devlet millet el ele vererek tek yürek olmuştur. Bu ruhla şehitlerimizin emaneti olan ve yaşanılan depremden ağır yara alan şehirlerimizi eski ruhuna eski canlılığına yeniden kavuşturmak ve güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalışıyor, yıkılanın yerine daha iyisini daha güzelini inşa ediyoruz.”şeklinde konuştu.

Vali Varol, son olarak mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarih yapan ve tarih yazan bir millet olarak bugün bizlere düşen görev, Çanakkale ruhunu diri tutmak, kahraman şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal topraklara aynı şuurla sahip çıkarak, bizden sonraki nesillere daha güvenli bir gelecek bırakıp şanlı tarihimizden aldığımız güç ile yeniden büyük ve güçlü Türkiye için yolumuza devam etmektir.

Geçmişi olmayanın geleceğinin de olamayacağının bilinci ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal Savaşının tüm kahramanlarını, kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi de saygı ve şükranla anıyorum”

Kaynak : PHA