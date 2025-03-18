Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, seçim vaatleri arasında yer alan her mahalleye kreş sözünü yerine getirmeye devam ediyor. Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı’nın desteğiyle Yeşilyurt Mahallesine ikinci kreş ve gündüz bakımevinin temeli atıldı.

Temel atma töreni Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin yanı sıra, Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Akın, CHP İl Başkanı Engin Doğan, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat depremlerinin ardından en büyük mağduriyeti yaşayan kesimin anneler ve çocuklar olduğuna dikkat çekerek eğitim yatırımlarının devam edeceğini belirtti. Tutdere, “Deprem sürecinde en çok mağdur olan kesim anneler ve çocuklarımız oldu. Belediye olarak söz verdiğimiz gibi, onların mağduriyetini giderecek, çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak hizmetleri hayata geçiriyoruz. Seçim vaatlerimizden biri her mahalleye bir kreş kazandırmaktı. 11 ayda 2 kreşi Adıyaman’ımıza kazandırdık. İlk kreşimizi Yeni Mahalle’de tamamladık, bugün ise ikinci kreşimizin temelini atıyoruz. Önümüzde uzun bir yol var ama hedefimiz net: Her mahalleye bir kreş yaparak çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamına kavuşmasını sağlamak.” diye konuştu.

Adıyaman’ın dayanışmaya ve desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Tutdere, iş insanları ve hayırseverlere şu sözlerle çağrıda bulundu:

Adıyaman, 1954 yılında il oldu ancak bugüne kadar belediyenin bir tane bile kreşi yoktu. 31 Mart’ta halkımızın desteğiyle göreve geldik ve 11 ay içinde ikinci kreşimizin temelini atmış olduk. Daha yapacak çok işimiz var. Tüm mahallelerimize ve muhtarlarımıza söz verdik: Yapabilirsek, gücümüz yeterse, hayırseverlerimizin desteğiyle her mahalleye bir kreş kazandıracağız.”

“Ne demişler, iyilik bulaşıcıdır. Bugün burada bu tabloyu gören tüm iş insanlarına, Adıyamanlılara ve Adıyaman dostlarına sesleniyoruz: Bu kentin desteğe ihtiyacı var. Desteğinizi esirgemeyin, çünkü sizler destek oldukça yaralarımız daha hızlı sarılacak, kentimiz daha çabuk ayağa kalkacak ve çocuklarımız geleceğe umutla hazırlanacak.”

Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı Başkanı Mustafa Kemal Akın, doğup büyüdüğü kente bir eğitim yatırımıyla dönmenin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, “Adıyaman Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere bizlere öncülük etti, destek verdi ve yol açtı. Biz de bu açtığı yolda ilerledik ve bugün buradayız.

Umarım bu kreş, ileride açılacak yeni kreşlerin de öncüsü olur. Çocuklarımızın eğitim aldığı, mutlu bir şekilde büyüdüğü bir yer haline gelir.” dedi.

Kaynak : PHA