Başkan Kablan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Emperyalistlere karşı ülkemizi korumak ve bin yıllık vatan topraklarını savunmak için destan yazan kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Adıyaman, bu toprakların özgürlüğü için canını feda eden kahramanların memleketi, Çanakkale’de şehitler veren bir şehirdir. Tarih boyunca düşman işgaline uğramamış, vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan cepheye koşarak en fazla şehidi vermiş bir ecdadın torunlarıyız.”

“Bu zafer, bizlere birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğimizi göstermiştir” diyen Başkan Kablan, konuşmasının devamını şöyle sürdürdü:

“18 Mart, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi, kararlılığının en büyük örneğidir. Çanakkale Zaferi, tarihin dönüm noktalarından birisi olup, milletimizin kahramanlık ve fedakârlık destanı olarak tarihe kazınmıştır. Genç, yaşlı, kadın, erkek; tüm milletimiz, canını ortaya koyarak vatanını savunmuş ve düşmana geçit vermemiştir. Bu zafer, bizlere birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğimizi göstermiştir.

Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmayı sürdürecektir. Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak : PHA